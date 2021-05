Clima, Guterres: "Impiegare bene i 6 mesi prima della Cop26”

Vietato sprecare tempo. E’ questo, in sintesi, l’invito del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in vista della Cop26 di Glasgow: “Mancano sei mesi – ha detto parlando al 2021 Petersberg Climate Dialogue – dobbiamo far sì che contino”. Il segretario delle Nazioni Unite, in vista del prossimo G7, invita i leader “a prendere impegni sostanziali per il finanziamento del clima per i prossimi cinque anni. Per alcuni, questo significa almeno raddoppiare i loro ultimi impegni".