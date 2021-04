Vertice sul clima, Biden: "Decennio decisivo per evitare il peggio"

Xi: "Impegnarci per sviluppo sostenibile"

approfondimento

Giornata della Terra 2021: i documentari da vedere per l'Earth Day

Al meeting è intervenuto anche il leader cinese Xi Jinping: "Dobbiamo impegnarci per uno sviluppo verde, per un'economia sostenibile per le future generazioni. Questa è la via per rafforzare la produttività. E i Paesi in via di sviluppo devono accrescere le loro ambizioni". "Siamo impegnati sul multilateralismo, e abbiamo responsabilità comuni e differenziate allo stesso tempo", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando come il progetto della Via della Seta "può contribuire a un maggiore benessere e a creare un mondo più pulito". "La Cina sarà a emissioni zero entro il 2060", ha ribadito.