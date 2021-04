Cambiamenti climatici, Guterres: "Siamo sull'orlo dell'abisso"

Secondo il rapporto Onu sul Clima il 2020 è stato uno dei 3 anni più caldi di sempre. Il segretario generale della Nazioni unite: "Un altro anno senza precedenti non solo per il Covid-19 ma anche per gli eventi meteorologici estremi e i disastri climatici"

La misura della preoccupazione arriva dai dati: l'anno scorso la temperatura media globale è stata di circa 1,2 gradi Celsius al di sopra del livello di inizio secolo, una soglia pericolosamente vicina quella massima stabilita dall'accordo di Parigi. Gli ultimi 6 anni inoltre sono stati i più caldi mai registrati, con il periodo 2011-2020 risultato il decennio più bollente: la calotta glaciale della Groenlandia ha perso 152 miliardi di tonnellate di ghiaccio contribuendo, come sempre, all'inalzamento medio globale degli oceani. Non solo. Le concentrazioni di anidride carbonica sono aumentate del 148 % rispetto ai livelli preindustriali.

Il cambiamento climatico e le perdite economiche

Numeri destinati toccare un nuovo record nel 2021, arrivando al secondo livello più alto della storia dopo quello di 10 anni fa in seguoto alla crisi finanziaria. Secondo l'agenzia europea per l'ambiente, negli ultimi 40 anni il cambiamento climatico è costato - solo in Europa - 446 miliardi di euro, con una perdita annuale di quasi il 3% del prodotto interno lordo, per ogni singolo Stato.