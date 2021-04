Google Earth, ecco i cambiamenti della Terra in timelapse

Da quando è nato, Google Earth ci ha permesso di viaggiare in tutto il pianeta fino agli angoli più remoti. Adesso è arrivato l’aggiornamento più importante degli ultimi anni che, praticamente, permette di viaggiare nel tempo. Con la funzione Timelapse infatti è possibile vedere la trasformazione della Terra negli ultimi 36 anni.

Il lancio in occasione della Giornata della Terra

Una trasformazione segnata soprattutto dai cambiamenti climatici e dalla deforestazione. Non a caso il servizio è stato lanciato in occasione della Giornata della Terra. I ghiacciai che si sciolgono e le metropoli che crescono saltano subito all’occhio in queste immagini realizzate partendo da oltre 24 milioni di foto satellitari. Un lavoro imponente realizzato insieme ai tecnici della Nasa e ai satelliti Copernicus dell’Unione europea.