Luisa Neubauer, "Una vita da leader di Fridays For Future Germania"

In un'intervista a Sky TG24 l'attivista per il clima tedesca racconta come è strutturato il movimento, che ha un ruolo di primo piano nella scena politica del Paese

La parola 'leader', in realtà, non la sottoscrive. Nell'intervista che Luisa Neubauer ha rilasciato a Sky TG24, un venerdì in cui i Fridays For Future scendevano in piazza in una Germania in lockdown, ha raccontato di come convive con l'etichetta di 'leader' del movimento. "So che i media mi ritraggono così, ma siamo un gruppo composto da tante persone che svolgono ruoli diversi. Se parlo spesso in pubblico è perché so farlo meglio di altri, migliori di me ad esempio nell'organizzazione. Tutti i ruoli sono utili e si compensano", dice (IL NOSTRO SPECIALE CLIMATE CRISIS).

Luisa, 'volto' dei FFF Germania

Chiamiamola 'volto', allora: Luisa è il volto di FFF Germany. Nata il 21 aprile 1996 ad Amburgo, cresciuta in una famiglia di attivisti contro il nucleare (la nonna) e imprenditori del tabacco (il marito della nonna), ha iniziato a militare contro il cambiamento climatico giovanissima, e a 18 anni si è iscritta al partito dei Verdi. Oggi è un'attivista a tempo pieno: le sue giornate sono scandite da migliaia di mail e messaggi a cui rispondono i suoi "addetti stampa", decine di call organizzative, podcast, articoli, un libro. Dal 2019 è stata spesso definita "la Greta Thunberg tedesca", anche se Luisa ribadisce l'indipendenza del movimento in Germania, che parallelamente agli obiettivi comuni europei e globali ha le proprie priorità a cui guardare. Come le elezioni di settembre 2021 che vedranno il tramonto di Angela Merkel.