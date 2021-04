Germania, i Verdi scelgono Annalena Baerbock come candidata Cancelliera

Il duello tra Csu e Cdu

Con le elezioni di settembre si aprirà una nuova pagina politica per la Germania, visto che Angela Merkel non si ricandiderà per la Cdu/Csu dopo 16 anni ininterrottamente alla guida del Paese. Il duello tra i leader dei conservatori tedeschi per la candidatura alla Cancelleria intanto continua. Il vertice notturno al Bundestag, fra Markus Soeder (Csu) e Armin Laschet (Cdu), si è concluso senza alcun risultato. I due governatori continueranno a scontrarsi in una partita che sta spaccando la cosiddetta Unione. Se nessuno dei due farà un passo indietro, la parola passerà probabilmente al gruppo parlamentare, dove il bavarese Soeder è avvantaggiato. Per lui si sono schierati anche i giovani della Junge Union (JU).