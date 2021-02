Coldiretti: "Su banchi fave e asparagi con un mese di anticipo"

I cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con l'arrivo sui scaffali e bancarelle di frutta e verdura con un mese di anticipo. E' l'effetto di un inverno anomalo che ha mandato in tilt le colture Condividi:

Nelle campagne laziali si trovano già agretti e asparagi. In Calabria ci sono cipollotti, carciofi e fragole così come in Sadegna si raccolgono gli spinaci. Il caldo fuori stagione ha stravolto completamente i normali cicli colturali e, di conseguenza, anche le offerte stagionali presenti su scaffali e bancarelle. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nei mercati degli agricoltori di 'Campagna Amica' sugli effetti concreti dei cambiamenti climatici con un lungo anticipo di primavera.

Fioriture anticipate in tutta Italia approfondimento Coldiretti, 52 quintali di cibo per famiglie in difficoltà La natura è dunque in tilt. Lungo la Penisola si sono verificate fioriture anticipate di mandorli e peschi, nei campi è fiorito il rosmarino e sono comparse già le prime margherite. Un clima "pazzo" che non aiuta la programmazione colturale in campagna ed espone le piante al rischio di gelate (nel caso di brusco abbassamento delle temperature). L'andamento anomalo di questo inverno conferma dunque - secondo la Coldiretti – i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa.