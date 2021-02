Elettrodomestici, nuova etichetta energetica dall'1 marzo: cosa cambia

Sarà applicata inizialmente a lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi e congelatori, sorgenti luminose, display elettronici. Gli apparecchi torneranno a essere classificati in base a una scala compresa tra A e G, non più tra A+++ e G

Cambiano le etichette energetiche di alcuni elettrodomestici che, a partire dal prossimo 1 marzo, torneranno a essere classificate in base a una scala compresa tra A (massima efficienza) e G (bassa efficienza), in sostituzione dell'attuale classificazione da A+++ a G. Lo rende noto l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, spiegando di aver realizzato la guida gratuita "L'etichetta energetica 2021", scaricabile dal web, che mette in luce i cambiamenti di questo documento e informa i consumatori su caratteristiche e consumi di energia di ciascun modello di elettrodomestico immesso sul mercato comunitario.