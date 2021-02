Elettrodomestici, novità sulla classe energetica: ecco cosa cambia

Dal primo marzo 2021, come stabilito delle nuove regole approvate dalla Commissione europea, in Italia entra in vigore la nuova classificazione e la nuova etichettatura energetica. L’obiettivo è di perseguire un risparmio ecologico e ambientale sempre maggiore. La nuova scala va dalla lettera A (in cui nessun prodotto al momento in commercio può rientrare) alla G, con alcuni criteri di assegnazione specifici e con l’eliminazione dei segni “+”. Previsto anche un codice Qr per avere informazioni più dettagliate