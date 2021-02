Coca Cola, rivoluzione green: arrivano le prime bottiglie di carta

Presentato un nuovo prototipo, sviluppato insieme alla startup danese Paboco (Paper Bottle Company), che verrà testato in Ungheria con i primi duemila esemplari già nel secondo trimestre dell’anno. Il brand scelto per il debutto da Coca-Cola Company è AdeZ, linea di bevande vegetali Condividi:

Rivoluzione ecologica in casa Coca Cola: è stato presentato un nuovo prototipo di bottiglia di carta, sviluppato insieme alla startup danese Paboco (Paper Bottle Company), che verrà testato in Ungheria con i primi duemila esemplari già nel secondo trimestre dell’anno. Il brand scelto per il debutto da Coca-Cola Company è AdeZ, linea di bevande vegetali.

La tecnologia alla base approfondimento Plastica, da rifiuto a risorsa: il vademecum di Terna e Legambiente La tecnologia sviluppata da Paboco è progettata per creare bottiglie riciclabili al 100% da legno di provenienza sostenibile, con una barriera di materiale a base biologica in grado di resistere a liquidi, anidride carbonica e ossigeno e adatta a bevande, ma anche a prodotti di bellezza. Lo scopo è creare una bottiglia che possa essere riciclata come carta.