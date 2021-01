6/15 ©Fotogramma

Mentre i casi di Covid-19 aumentavano vertiginosamente a New York City, più di 8 milioni di residenti hanno lasciato la città, bloccata da severe misure per più di due mesi. I dati satellitari rivelano come i cambiamenti nelle emissioni di combustibili fossili e di altre attività economiche abbiano influenzato la qualità dell'aria, della terra e dell'acqua