"Impact - Soluzioni per una crisi", il terzo appuntamento su Sky TG24

Torna su Sky TG24 con il terzo appuntamento "Impact – Soluzioni per una crisi", l'approfondimento che racconta il Climate Change, in onda lunedì 26 ottobre alle 20.30

Sarà dedicata al tema della mitigazione la terza puntata dell'approfondimento di Sky TG24 sul cambiamento climatico. Il processo di mitigazione comprende tutte quelle azioni che, a livello planetario, possono consentire di frenare la crescita del riscaldamento globale. Si tratta di un processo complesso, in cui nessuno Stato può riuscire da solo. Per questa ragione tutto il mondo si riunisce nella Cop, la Conferenza delle parti della convenzione sul clima delle Nazioni Unite, dove viene svolta un’importantissima mediazione, come spiega anche l’ospite della puntata, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Durante il terzo appuntamento si parlerà dunque dei complessi negoziati, che vedono protagonisti non solo gli Stati, ma anche le ONG, che hanno un ruolo fondamentale nel mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema. Ci sono poi anche le aziende che, con il loro know how, possono svolgere il ruolo di driver in questo processo. Cambiare i propri consumi energetici riducendo la CO 2 è una transizione non semplice e non indolore, che avrà bisogno di sostegno economico verso modelli di business sostenibili. Tra le sfide più importanti, ad esempio, ci sarà la necessità di riqualificare la forza lavoro penalizzata da questo cambiamento. Utilizzare energia sostenibile non è l’unica cosa da fare per ridurre il Carbon footprint e quindi mitigare il climate change. Altrettanto importante è, in tal senso, ripensare la nostra vita e i nostri edifici, in un’ottica di efficienza energetica. Così come sarà fondamentale impegnarsi nella rimozione della CO 2 già presente nell’atmosfera e intervenire nella tutela delle risorse naturali, come le foreste.

La puntata conterrà gli interventi di Federico Brocchieri, esperto di negoziati sul clima, Mauro Albrizio, Direttore dell’ufficio europeo di Legambiente, Janos Pasztor, Executive Director del Carnegie Climate Governance (C2G) Initiative, Niklas Höhne, creatore del Climate Action Tracker, Jennifer Morgan, International Executive Director of the Greenpeace International, Francesco Venturini, Amministratore Delegato Enel X, Amory Lovins, del Rocky Mountain Institute e creatore del concetto di “Negawatt”,Luca Parmitano, Astronauta ESA, Mark Jacobson, Direttore dell’Atmosphere/Energy program, Stanford University, Sabine Fuss, Sustainable Resource Management and Global Change, MCC Berlin.

I temi trattati in "Impact – Soluzioni per una crisi"