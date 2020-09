Smog, al Nord il blocco auto diesel Euro 4 slitta a gennaio 2021

Lo stop era in programma per ottobre ma, a causa dei problemi legati alla pandemia da Coronavirus, partirà con il nuovo anno. Ci saranno quindi 3 mesi in più di circolazione per queste vetture in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. La decisione è stata presa dopo la videoconferenza del 16 settembre al Tavolo Aria tra i rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati dalle limitazioni

Il blocco delle auto con motore diesel Euro 4 nel Bacino Padano slitta dall’1 ottobre 2020 all’ 1 gennaio 2021, a causa dei problemi legati alla pandemia da Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Ci saranno quindi 3 mesi in più di circolazione per queste vetture in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, come è stato stabilito dopo la videoconferenza del 16 settembre al Tavolo Aria tra i rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati dalle limitazioni.