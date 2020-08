1/16

Nonostante il lockdown la Ocean Art Underwater Photo Competition ha lanciato un contest per mantenere viva l'attenzione sul mondo marino e sui suoi appassionati. I partecipanti di Ocean Art Safe Under The Sea hanno inviato foto scattate negli anni precedenti per animare il concorso e non lasciar cadere nel vuoto l'appello a una maggiore sensibilità per la vita marina (nella foto, "Descending from Above" di Celia Kujala - Ocean Art Safe Under The Sea)

Ocean Art Underwater Photo Competition: la lista dei vincitori