L'Oasi di Liwa, baluardo contro la desertificazione

Il 17 giugno si celebra la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, ricorrenza istituita dall’ONU nel 1995 per sensibilizzare su temi come l’utilizzo sostenibile dell’acqua e la prevenzione di desertificazione e siccità, appunto. Nel 2020, in particolare, la giornata pone sotto la lente la produzione e il consumo incessanti, fattori che hanno un ruolo di primo piano nella desertificazione. Ma esistono anche esempi virtuosi offerti dai vari territori, come quello dell'Oasi di Liwa, negli Emirati Arabi Uniti, un vero baluardo contro la desertificazione di cui è possibile ammirare un'immagine suggestiva grazie al primo satellite COSMO-SkyMed di seconda generazione, costellazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e della Difesa, realizzata dalle aziende di Leonardo.