Everest, una spedizione cinese in vetta per misurarne l'altezza. VIDEO

Un'apparecchiatura sulla cima innevata

Coronavirus, chiuso anche il Monte Everest

La squadra di topografi è partita per la vetta da un campo di risalita a quota 8.300 metri sul livello del mare intorno alle 2:10 della scorsa notte (ora locale). Dopo essersi riuniti, i membri del gruppo hanno installato un'apparecchiatura di rilevamento sulla cima innevata.

I satelliti per rilevare l'altezza del monte

Sempre secondo i media statali cinesi, 53 membri del Ministero delle risorse nazionali della Cina, sta conducendo rilevamenti scientifici sull'Everest da inizio di marzo. La rete cinese di satelliti Beidou viene utilizzata per determinare l'altezza attuale e le risorse naturali della montagna, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua. Anche i dati sulla profondità della neve, il tempo e la velocità del vento vengono misurati per aiutare il monitoraggio dei ghiacciai e la protezione ecologica

L'unica scalata dell'Everest quest'anno

La scalata arriva dopo l'annullamento della stagione primaverile di arrampicata dell'Everest, sancita sia dalla Cina, sia dal Nepal che ne condividono il confine. La decisione storica era stata presa per impedire al nuovo coronavirus di diffondersi tra le squadre di spedizione che in genere vivono per settimane in quota in campi estremamente affollati, con scarso igiene e limitato accesso a cure mediche di emergenza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE GRAFICHE). Queste restrizioni potrebbero quindi rendere il team di rilevamento cinese, l'unico gruppo a raggiungere la vettà più alta del mondo, che negli ultimi anni ha visto crescere il numero di scalatori e, di conseguenza, anche di inquinamento e rifiuti difficilmente smaltibili.