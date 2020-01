Erano al largo delle coste di Naples, in Florida, quando un gruppo di delfini ha cominciato a seguirli. A filmare l'inatteso incontro sono stati i vigili del fuoco della città americana, che lo scorso 6 gennaio erano in mare per un'operazione. Ecco cosa puoi vivere quando hai il più bel lavoro al mondo, unita alla splendida città di Naples", hanno scritto su Facebook i pompieri. Il video, diffuso da Storyful, è stato girato dal vigile del fuoco Austin Bleiweiss, e si nota il collega Michael Neal letteralmente rapito dallo spettacolo. In Australia per gli incendi: l'applauso per i pompieri Usa. VIDEO