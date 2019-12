Stava spegnendo un incendio, si è accorto di un koala sofferente per il caldo e gli ha dato da bere. Un pompiere ha aiutato così un marsupiale in difficoltà per i roghi e l'ondata di afa che stanno colpendo da tempo l'Australia (FOTO - VIDEO). Il vigile del fuoco gli ha offerto una bottiglietta d'acqua, l'animale ne ha approfittato per dissetarsi e poi è scomparso tra i cespugli non ancora interessati dalle fiamme.

L'allarme incendi

L'Australia deve fare i conti con l'estate più disastrosa della sua storia recente, tra temperature oltre i 40 gradi, siccità che dura da mesi e oltre 100 focolai divampati nella parte sud-orientale del Paese. Lo Stato più colpito è il New South Wales, dove le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimandare gli spostamenti per le vacanze di Natale. Le condizioni alla periferia di Sydney sono state definite "catastrofiche" (VIDEO).