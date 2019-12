Uno starnuto non è mai stato così maestoso. La telecamera è riuscita a riprendere gli sforzi di un leone per cercare di trattenere lo starnuto, ma alla fine il re dei felini non ha resistito e si è lasciato andare a un clamoroso "achoo".

Dai cuccioli di orso polare ai leoni africani

Il Milwaukee County Zoo, in Wisconsin, fu inaugurato nel tardo XIX secolo per ospitare piccoli mammiferi e volatili, oggi ospita una vasta gamma di animali esotici ed è famoso per i suoi programmi di conservazione e le attività educative. Lo zoo occupa quasi 81 ettari di parco, con ampi appezzamenti che ricreano fedelmente gli habitat naturali dei 2.583 animali qui presenti. Lo zoo è riconosciuto a livello nazionale come il primo zoo ad aver allevato con successo cuccioli di orso polare in cattività. Di particolare interesse è proprio l’area dei grandi felini con leoni africani, leopardi delle nevi, giaguari sudamericani e iene.