"Terra!! Davanti le luci di Long Island e di New York City". È questo il tweet pubblicato da Greta Thunberg in vista dell'arrivo negli Stati Uniti a bordo della barca ecofriendly "Malizia", appartenente a Pierre Casiraghi, con la quale ha attraversato l'Atlantico. Nella foto pubblicata dall'attivista svedese si intravedono le luci della metropoli. Greta sarà accolta da 17 barche a vela con il simbolo delle Nazioni Unite e ognuna di queste rappresenterà diversi obiettivi di sostenibilità. Le imbarcazioni attenderanno la "Malizia" sotto al Ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. A New York, l'attivista svedese parteciperà al vertice Onu sul clima e a varie manifestazioni. (UN ANNO DI BATTAGLIE PER IL CLIMA)

Il viaggio di Greta

Un viaggio iniziato lo scorso 16 agosto a Plymouth: la giovane attivista svedese non prende l'aereo perché si tratta di un mezzo particolarmente inquinante visto che immette nell'atmosfera grandi quantità di CO2. Non volendo però mancare al vertice delle Nazioni Unite del 23 settembre, Greta ha deciso di andare con una barca a vela messa a disposizione da Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco. Si tratta di un’imbarcazione che possiede soltanto un materasso in cabina per dormire, un piccolo fornello a gas, cibo liofilizzato, niente servizi igienici e doccia fissa. “Potrei sentire un po' di mal di mare e non sarà comodo, ma è una cosa con cui posso convivere”, aveva detto l’attivista prima di partire.