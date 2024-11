Cop29, scontro sul testo finale. C’è il rischio di un rinvio

Le piccole isole e i paesi più poveri abbandonano la stanza e denunciano di non essere stati consultati sull’ultima versione del testo. Anche i Paesi più poveri respingono la nuova offerta di 300 miliardi l’anno per finanziare la transizione e adattarsi alla crisi climatica. Passano le ore e il quorum per approvare un testo rischia di svanire

“Nessun accordo è meglio di un brutto accordo”

Uno dopo l’altro escono anche l’inviato speciale per il Clima, John Podesta, inseguito dai giornalisti. Dopo di lui Jennifer Morgan, veterana delle Cop – prima da attivista, poi da rappresentante della Germania – cammina a passo svelto e con un volto che non lascia presagire nulla di buono. Si allontana anche il commissario europeo Wopke Hoekstra. Passa davanti a un attivista che al suo passaggio urla: “Nessun accordo è meglio di un brutto accordo”. Uno slogan che da ieri unisce il Sud del Mondo e che racchiude alcuni degli scenari possibili delle prossime ore. Perché oltre a un testo approvato ma che scontenta in molti, c’è anche la possibilità di rinviare tutto all’anno prossimo. Nel testo che ha portato allo scontro la cifra che i Paesi più ricchi si impegnano a mobilitare in favore dei più poveri passa da 250 a 300 miliardi l’anno. Soldi che servono per finanziare la transizione e ridurre le emissioni. Il gruppo chiamato G77, che in realtà racchiude 134 Paesi, non ci sta e vuole vedere nero su bianco 500 miliardi l’anno.