Clima, le pagelle: Danimarca la migliore, giudizio basso per l’Italia

In occasione della Cop29 di Baku è stata presentata l’ultima edizione dell’Indice di prestazione dei cambiamenti climatici. Come negli ultimi anni il podio è vuoto con Copenaghen al quarto posto. Balzo clamoroso in classifica del Regno Unito. In coda l’Iran. Italia al quarantatreesimo posto (su 67): “Piani poco ambiziosi e troppi sussidi alle fonti fossili”