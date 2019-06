Francia, campagna choc contro l'abbandono degli animali

In occasione dell'arrivo dell'estate, in Francia è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali . Con l'hashtag #WeAreTheChampions e l'omonima canzone dei Queen a fare da colonna sonora, un video sottolinea il primato in negativo del Paese. Ogni anno, infatti, vengono abbandonati circa 100mila animali, la cifra più alta d'Europa.

La campagna

Le immagini che compongono il video, creato e promosso dalla Fondation 30 millions d’amis , mettono in risalto la mancanza di rimorso dei padroni di cani e gatti, che si liberano senza troppi problemi degli animali in concomitanza dell'inizio dell'estate. Tutti i protagonisti cantano il celebre brano dei Queen, ma senza esultanza o gioia sui volti. Il messaggio è lapidario: "Siamo i campioni... dell'abbandono", con tanto di scena finale in cui i protagonisti del video si trovano su una collina a "celebrare" il primato con fumogeni tricolore.



"Una campagna da elettrochoc"

Ogni anno in Francia vengono abbandonati 100mila animali, di cui 60mila durante l'estate. Un numero che rende il Paese primo in Europa per questo triste fenomeno. "È il premio della vergogna. È una campagna da elettrochoc! - dice Reha Hutin, presidente della Fondation 30 millions d’amis -. Sono 30 anni che diciamo le stesse cose ogni estate. Bisogna battere i pugni sul tavolo e dire basta". Mentre l'anno scorso si è cercato di far leva sulle emozioni, quest'anno è stata scelta una campagna molto dura. "Questa è una novità, ci sono anche degli animali differenti nel video: criceti, conigli, cani e gatti, perché si abbandonano tutti senza distinzione", sottolinea la presidente della fondazione.

La scelta della canzone