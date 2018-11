Non solo Bohemian Rapsody: i Queen in 12 video

Giovedì 29 novembre arriva nelle sale italiane Bohemian Rapsody, biopic diretto da Bryan Singer che racconta una parte della storia dei Queen e la genesi di uno dei loro più grandi successi, che peraltro dà il titolo al film. Nella parte del frontman Freddie Mercury c’è un eccezionale Rami Malek, accompagnato da una serie di meno famosi, ma altrettanto bravi comprimari nei ruoli dei suoi compagni di band Roger Taylor, Brian May e John Deacon.



Proprio alla nascita di Bohemian Rapsody, brano decisamente insolito, ma che divenne un successo mondiale, è dedicata un’ampia parte di film. Ma nella loro discografia ci sono tantissimi altri singoli entrati nella storia: ecco i Queen in dodici indimenticabili video.



Bohemian Rapsody (A Night at the Opera, 1975)







Somebody to Love (A Day at the Races, 1976)







We Will Rock You (News of the World, 1977)







We Are the Champions (News of the World, 1977)







Bicycle Race (Jazz, 1978)







Another One Bites the Dust (The Game, 1980)







Under Pressure (Hot Space, 1982)







Radio GaGa (The Works, 1984)







I Want to Break Free (The Works, 1984)







A Kind of Magic (A Kind of Magic, 1986)







The Show Must Go On (Innuendo, 1991)