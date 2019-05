Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger uniti per il Pianeta. I due partecipano stasera, a Vienna, alla manifestazione Fiera del Clima (#ClimateKirtag), sulla Heldenplatz. Lo ha reso noto la stessa Greta su Facebook, postando due foto in compagnia dell'attore ed ex-governatore della California, noto per le sue politiche ambientaliste (RISCALDAMENTO GLOBALE: LO SPECIALE).

Il secondo sciopero mondiale del clima

L'incontro di Vienna arriva dopo che venerdì 24 maggio c’è stato il secondo appuntamento mondiale dei Fridays for future, le manifestazioni per sensibilizzare le autorità sul tema del cambiamento climatico. Gli attivisti sono ispirati dalle parole di Greta, la sedicenne svedese che è diventata celebre col suo cartello che porta in giro per il mondo con la scritta “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero della scuola per il clima). Dopo aver partecipato alla Conferenza sul Clima, COP24, il 19 aprile 2019, Greta Thunberg aveva fatto tappa anche a Roma, dove migliaia di giovani hanno manifestato, sposando la causa intrapresa dalla studentessa scandinava.