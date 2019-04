Si è conclusa la manifestazione romana per la lotta al cambiamento climatico. L'evento, organizzato dal movimento Friday for Future, ha raggiunto l'apice con l'intervento di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese che da mesi ogni venerdì manifesta in tutto il mondo per stimolare le coscienze dei potenti sul clima. "Ci dicono che stiamo perdendo tempo - ha detto dal palco - e stiamo tralasciando le lezioni a scuola, ma in realtà stiamo cambiando il mondo". Greta, dopo aver parlato, ha lasciato la piazza con una macchina Kia ibrida, proprio per rimarcare il suo impegno per l'ambiente. Insieme a lei tanti giovani e studenti hanno voluto ribadire con la presenza in piazza che per bloccare il cambiamento climatico bisogna agire e bisogna farlo subito.