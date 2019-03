Studenti Usa in piazza, dateci Green New Deal

Gli studenti americani si uniscono alla mobilitazione dei coetanei a livello mondiale e saltano la scuola in segno di protesta, chiedendo ai governi di agire per affrontare il cambiamento climatico. Gli organizzatori hanno chiamato l'evento 'U.S. Youth Climate Strike', e manifestazioni sono in corso in tutto il paese. Tra le leader della protesta c'è la 13enne Alexandria Villasenor di New York, la 16enne Isra Hirsi di Minneapolis e la 12enne Haven Coleman co-fondatrici e condirettrici dell'organizzazione che ha pianificato i primi scioperi scolastici negli Stati Uniti. "Mi appassiona sistemare le situazioni quando vedo che c'è qualcosa di sbagliato", spiega Coleman, ispiratasi a Greta Thunberg in Svezia, e il cui attivismo ambientale e' iniziato con una campagna per aiutare i lamantini. La loro piattaforma include la richiesta affinché il Congresso approvi un 'Green New Deal'. Manifestazioni sono in programma ai quattro angoli degli Usa, da Philadelphia a Denver, da Portland alla capitale Washington. A New York, migliaia di studenti hanno in programma appuntamenti in diverse zone della città, tra chi Washington Square Park, nel corso di tutta la giornata.