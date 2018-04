Salvini: “Governo serio o al voto. Di Maio col Pd? Mamma mia”

"Governo Di Maio-Renzi, governo 5Stelle-Pd? Mamma mia...”. È questo il commento di Matteo Salvini nella giornata in cui il leader del M5s, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata a Repubblica ha invitato i dem a “sotterrare l’ascia di guerra” e mettersi a un tavolo per discutere della formazione del governo. “Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti - ha scritto il segretario della Lega su Facebook - Una cosa è certa: o nasce un governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo".

