Di Maio al Pd: "Sotterriamo l’ascia di guerra". Dem: "Appello a vuoto"

Dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale (COSA SONO E COME FUNZIONANO), risoltosi in un nulla di fatto, e l’annuncio di Silvio Berlusconi che ai prossimi colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “il centrodestra si presenterà unito”, Luigi Di Maio fa un altro tentativo di avvicinamento al Pd per la formazione di un nuovo governo. "Io non sto rinnegando le nostre idee né le critiche che abbiamo espresso nei confronti del Pd - ha detto il leader del M5s a Repubblica - Credo però che ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l'ascia di guerra". E, sul “nodo” Berlusconi che si frappone fra lui e il segretario della Lega, dice che “Salvini sta scegliendo la restaurazione invece della rivoluzione”. Ma tra i dem nulla sembra smuoversi, con Matteo Richetti che ha definito quello di Di Maio “un appello a vuoto” e Maurizio Martina che ribadisce: “La nostra linea è quella espressa durante le consultazioni". Inoltre, nel giorno della kermesse di Ivrea Sum#02, dedicata alla memoria di Gianroberto Casaleggio, ai pentastellati arriva il messaggio del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, che dalle pagine del Messaggero spiega che l’intesa con il M5s è possibile "se abbandonano i diktat". Duri invece i toni di Renato Brunetta e Giorgia Meloni, che si scagliano contro il veto posto da Di Maio sul leader di Forza Italia.

Di Maio: "Spero che il Pd si sieda al tavolo"

Secondo Di Maio, se ognuno rimane sulle proprie posizioni “non si va da nessuna parte” e dice di aver sentito il segretario reggente dem, Maurizio Martina, "in occasione dell'elezione del presidente della Camera ed è sempre stato un confronto franco. Martina è una persona con cui si può parlare e spero che il Pd si sieda al tavolo". E rincara: “Renzi stesso ha ammesso che la buona scuola non ha funzionato del tutto e doveva essere migliorata. Io credo che ci potranno essere molte più convergenze di quel che si crede".

Martina: "Ok autocritica Di Maio, ma resta ambiguità"

Ma la linea del Pd sembra salda sull’idea di rimanere all’opposizione. “C'è un passo in avanti, cambia il tono ma le ambiguità politiche restano e per noi sono un fatto - ha detto il segretario reggente Maurizio Martina parlando dell'intervista di Di Maio - La nostra linea è quella espressa durante le consultazioni, la nostra posizione è quella, siamo fedeli e coerenti alla impostazione data fin dal primo minuto". E la smentita di un qualunque tipo di virata verso i pentastellati arriva anche da Matteo Renzi, che in una nota fa sapere che "l'articolo di Repubblica di oggi che parla di una svolta sulla trattativa con i 5 Stelle è completamente privo di fondamento". Duro anche Matteo Richetti che attacca il leader pentastellato: “Gli accordi si fanno o non si fanno sulle proposte e se qualcuno sa indicarmi tre proposte di Di Maio gli pago un caffè. A me delle asce di guerra, degli inviti e degli appelli a vuoto interessa poco".

Di Maio: “Salvini rischia di condannarsi all'irrilevanza”

L’invito del leader pentastellato, che dopo il colloquio con il presidente Mattarella aveva formalizzato una proposta a due forze alternative, la Lega e il Pd, è di sedersi "intorno a un tavolo, per ragionare e trovare insieme una sintesi che serva a dare risposte e non a scontrarsi muro contro muro". Infine, interpellato sul suo veto su Forza Italia, afferma che "Berlusconi rappresenta il passato. Poteva cambiare l'Italia e non lo ha fatto", e che "Salvini sta scegliendo la restaurazione invece della rivoluzione. Il segretario della Lega in questo modo sta chiudendo tutto il centrodestra nell'angolo. E rischia di condannarsi all'irrilevanza".

Brunetta e Meloni contro il veto di Di Maio

Un veto, quello di Di Maio su Berlusconi, che scatena le ire di Renato Brunetta: “Ridicoli, semplicemente. Come si permettono! - ha detto a La Stampa - Se accordo con i 5 Stelle vuol dire veto su Berlusconi, cioè su Fi e la sua storia, chi può accettarlo?”. E lancia un messaggio a Salvini: “Se Di Maio si permette i due forni (dialogo sia con la Lega che con il Pd, ndr), perché il centrodestra non può fare lo stesso? Quando mai si è deciso nel centrodestra di mettere un veto sul Pd? Lo ha deciso Salvini, forse, non il centrodestra". E la pensa così anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo cui il veto su Berlusconi "è irricevibile" e fatto "per ragioni tattiche tentando di dividere chi ha vinto". E aggiunge: “Salvini sa bene che il 37% non l'ha ottenuto la Lega da sola, ma tutti noi insieme. Non vedo ragioni per fare una scelta di rottura".

Tajani: “Intesa con M5s possibile, ma primo ministro è Salvini”

Ma proprio da Forza Italia arriva un’ipotesi di intesa con il M5s, “possibile se abbandonano i diktat”. A dirlo al Messaggero è Antonio Tajani, che sottolinea però anche che "Di Maio deve farsene una ragione. Il governo che si può fare è quello che parte dall'alleanza di centrodestra, la quale essendo vincitrice deve esprimere il primo ministro, e questo non può che essere Salvini". Un centrodestra, secondo il presidente dell'Europarlamento, unito: “La riprova è che andremo tutti insieme da Mattarella alla ripresa delle consultazioni. Questa è una risposta al tentativo da parte di Di Maio, di dividerci".

Verso il nuovo governo: tutti i video Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Data ultima modifica 07 aprile 2018 ore 12:24