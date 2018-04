Si è concluso al Quirinale il primo giro di consultazioni (COSA SONO E COME FUNZIONANO). Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di sciogliere il rebus per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo (LO SPECIALE). Le porte del Colle si sono aperte alle 10.30 con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 11.30 è stata la volta del presidente della Camera, Roberto Fico, e alle 12.30 è toccato al presidente emerito Giorgio Napolitano. Nessuno dei tre ha rilasciato dichiarazioni. Nel pomeriggio sarà il turno dei primi gruppi parlamentari: a salire al Colle saranno il gruppo Per le Autonomie, i due gruppi Misti di Camera e Senato, e Fratelli d'Italia.



Consultazioni al via

Il colloquio tra Mattarella e Casellati è durato circa 40 minuti al termine dei quali la seconda carica dello Stato non ha rilasciato dichiarazioni. Proprio oggi, però, in una intervista al Messaggero la presidente del Senato si è sbilanciata affermando che "uno strappo tra Lega e Forza Italia è impossibile. Uno stallo - ha aggiunto - sarebbe una sconfitta per tutti".

È durato invece 15 minuti l'incontro tra il capo dello Stato e il presidente della Camera Roberto Fico. L'esponente del M5s ha raggiunto il Colle a piedi, insieme al segretario generale di Montecitorio, Lucia Pagano, e al capo del cerimoniale. Ai giornalisti che lo hanno seguito lungo la salita di via della Dataria ha detto scherzando: "È la seconda volta, stiamo facendo allenamento, abbiamo migliorato un po'".

L’incontro tra Mattarella e Giorgio Napolitano, infine, è durato poco più di 30 minuti. All’uscita dallo studio del capo dello Stato, il presidente emerito della Repubblica si è limitato a dire ai giornalisti: "Non mostrate sorpresa", probabilmente riferendosi al fatto di non aver rilasciato dichiarazioni.

Il calendario

Nel pomeriggio, Mattarella incontrerà il gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) del Senato (alle ore 16), il gruppo Misto del Senato (alle 16,45), il gruppo Misto della Camera dei deputati (alle 17,30) e i gruppi Fratelli d'Italia del Senato e della Camera (alle ore 18,30). Gli incontri con i rappresentanti dei partiti maggiori sono previsti domani, 5 aprile: si partirà alle 10 con le delegazioni del Partito Democratico, alle 11 sarà il turno di Forza Italia, alle 12 sarà la volta della Lega, mentre per ultimi, alle 16.30, andranno al Colle i gruppi del Movimento 5 Stelle. Di Maio, intanto, propone un "contratto di governo" alla Lega o al Pd (senza Renzi), ma dice no a Forza Italia. Immediato il no dei dem: "Irricevibile". FI è "indisponibile", replica Gelmini. Tajani attacca: "È antidemocratico".

