Ft, abolizione legge Fornero obiettivo Lega e M5S - "La legge Fornero è diventata in fretta il sacco da boxe per l'opposizione anti-establishment italiana". Nell'ultimo anno, surriscaldato dalla campagna elettorale, rottamare la legge che regola l'età per andare in pensione è stato il primo impegno per i partiti risultati vincitori alle urne, l'anti-establishment M5S e la Lega, partito di estrema destra. E' quanto scrive il Financial Times in un articolo dedicato alla situazione politica in Italia.