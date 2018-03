Governo, Salvini: "Io premier? Sono pronto ma non è 'io o la morte'"

Archiviata l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato, tutti gli scenari restano aperti per la formazione del nuovo governo (LE PROSSIME TAPPE), per il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe aprire le consultazioni dopo Pasqua. Visto l’esito del voto del 4 marzo, ogni opzione sul tavolo rimane fattibile. È lo stesso Matteo Salvini, leader della Lega, a lasciare aperti i giochi, non ponendo come condizione necessaria che lui diventi premier: "Non è o Salvini o la morte. A me interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24". Il leader della Lega torna anche sull'eventualità di un accordo con il M5s, su cui esprime un giudizio positivo: "Per ora i 5 stelle si sono dimostrati affidabili. Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. Poi nei fatti, nei numeri uno si dimostra affidabile o non affidabile", ha spiegato aggiungendo che "quello che hanno detto, hanno fatto". I dem confermano invece la propria linea con le parole del presidente Matteo Orfini: "Dopo una sconfitta come quella subita, il posto del Pd è all'opposizione".

Elezioni 2018, crea la nuova maggioranza con il simulatore

Salvini: "Premier spetta al centrodestra"



Nel corso della mattinata Salvini non aveva escluso la possibilità di arrivare a un’intesa con il M5s: “Non abbiamo mai parlato di governo con i 5 stelle. Il che non esclude che un domani, se si facesse un accordo, si possa lavorare insieme, però in caso sarà su un programma di centrodestra. Lo offriremo ai 5 stelle e a tutti gli altri". Il leader della Lega aveva poi rassicurato, in un'intervista al Messaggero, che "il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in seguito. E che il premier spetta al centrodestra", e precisa quale sarà lo schema che proporrà al Colle: "Si parte dal programma del centrodestra, ma non potendo governare da soli, perché al momento non abbiamo numeri sufficienti, siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Non sono uno che s'impunta".

Berlusconi: "Salvini premier. Lui e M5S da soli? Un animale mitologico"

Meno aperto alla possibilità di stringere accordi di governo con altre forze è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che dice di preferire "un governo guidato da chi ha vinto le elezioni. E con questo intendo il centrodestra, se unito. I 5 stelle hanno ottenuto un buon risultato, ma sono arrivati secondi". E Salvini e Di Maio al governo assieme, da soli? "Sarebbe un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque stelle?".

Orfini: “Mai ancella della Casaleggio e associati”

Ferma anche la posizione del Pd, che sbarra la porta a un dialogo con i pentastellati: "Questa idea che il M5S sia una costola della sinistra è sbagliata. Il tema - aggiunge - è capire che posizionamento dobbiamo avere noi per tornare a vincere", ma "portare il Pd con M5S significa liquidare il Pd. E chi viene dalla mia esperienza, non accetterà mai di estinguere la storia della sinistra italiana portandola ad essere l'ancella della Casaleggio e associati".

Data ultima modifica 26 marzo 2018 ore 15:30