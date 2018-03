prima seduta ufficiale della 18esima legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni: nei primi due scrutini, che si svolgeranno oggi, praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca. Hanno annunciato che voteranno scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti, dopo lo stallo registrato ieri Oggi, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni: nei primi due scrutini, che si svolgeranno oggi, praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca. Hanno annunciato che voteranno scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti, dopo lo stallo registrato ieri a causa dei veti incrociati tra FI e M5s . In ballo, per il momento, seppure nessun nome sarà scritto sulle schede, restano le candidature di Paolo Romani al Senato e Roberto Fico alla Camera, ma tutto è in itinere. A Roma intanto è spuntato un murales con Di Maio e Salvini che si baciano.

La procedura di voto al Senato

Il regolamento prevede che Senato e Camera eleggano i loro presidenti a scrutinio segreto ma con una diversa procedura. Al Senato il via ai lavori è previsto per le 10.30, con la seduta presieduta da Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. A Palazzo Madama l'elezione della seconda carica dello Stato avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso in cui non ci sia esito positivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti nel terzo scrutinio. Se nessuno riporta la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti, anche per il ruolo di supplente del Capo dello Stato che il presidente del Senato è chiamato a svolgere. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

La procedura di voto alla Camera

Alla Camera si parte alle 11, con la seduta presieduta da Roberto Giachetti, vicepresidente nella scorsa legislatura. Per l'elezione del presidente della Camera, a Montecitorio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, la maggioranza dei due terzi dei voti nella seconda e la maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo scrutinio.