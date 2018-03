Roma, Salvini bacia Di Maio in un murales vicino al Parlamento

“Roma Venerdì 23 Marzo, Via del Collegio Capranica, a metà strada tra il Senato e il Parlamento, un nuovo Bacio tra #MatteoSalvini della #Lega e #LuigiDiMaio del #Movimento5Stelle”. Scrive così sul suo account Instagram Tvboy, artista di strada italiano che, nella notte prima dell’avvio della XVIII legislatura (LIVE), ha dipinto un murales che raffigura Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano sullo sfondo di un cuore rosso.

La “censura”

“È un bacio immaginario o possibile? E un bacio di benvenuto o di addio?”, si chiede nel post Tvboy, che poco più di un’ora dopo posta la foto del murales coperto con una pila di scatoloni e commenta: “Bacio Di Maio Salvini. Opera Censurata”.

Il murales su Giorgia Meloni

Ma i leader di Lega e M5S non sono gli unici a essere apparsi sui muri della Capitale durante la notte. È toccato anche a Giorgia Meloni, raffigurata mentre tiene in braccio un bambino di colore: “Roma, Venerdì 23 Marzo 2018. A poche ore dalle votazioni per i membri della camera e del senato - scrive Tvboy - in Via dei Pianellari #GiorgiaMeloni di #FratellidItalia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per #proactivaopenarms e #savethechildren e di aiutare i bambini rifugiati...”.