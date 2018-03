Olimpiadi 2026, la sindaca Appendino scrive al Coni: Torino è in lizza

Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha inviato al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) una lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. La decisione è stata condivisa anche dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che, attraverso una nota, ha dichiarato: "Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri l’M5s Torino appoggia la decisione della sindaca Appendino con l'obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani".

Olimpiadi a Torino: M5S si spacca. Appendino: "Per ora c'è interesse"

Una decisione controversa

"Il Movimento 5 stelle - si legge nella nota - lavorerà con serietà nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere ad una eventuale candidatura". La decisione di inviare al Coni una lettera, dichiarando la manifestazione d'interesse della città per le Olimpiadi, arriva dopo una riunione di maggioranza, tenutasi il 16 marzo. Durante l’incontro i consiglieri dell’M5s, compresi i cosiddetti "dissidenti", sono riusciti a trovare una linea comune per la votazione delle mozioni olimpiche in programma lunedì 19 marzo. Nella precedente seduta del 12 marzo era mancato il numero legale al Consiglio comunale torinese a causa dell’assenza, tra i banchi della maggioranza, dei consiglieri Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero. Gli esponenti dell’M5s avevano deciso di non presentarsi per esprimere la loro perplessità sull'ipotesi della candidatura olimpica di Torino su cui, nei giorni scorsi, Beppe Grillo aveva invece espresso parere positivo.