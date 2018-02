Caso Dessì, Di Maio: “Se dovesse essere vero, non può stare nel M5S”

“Se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel Movimento. Dateci il tempo di fare gli accertamenti”. Così Luigi Di Maio, candidato premier del M5S alle prossime elezioni politiche, parla del caso Dessì a Roma. “Io sono il capo politico del Movimento e il mio dovere è tutelare il Movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti”, ha spiegato.

Il caso Dessì

Emanuele Dessì, 53 anni, da tempo attivista grillino, è candidato del Movimento 5 Stelle al Senato, in seconda posizione nel listino proporzionale del collegio di Latina. Da qualche giorno è al centro delle polemiche per tre motivi: un video, un post su Facebook e l’affitto. Nel filmato, Dessì balla in palestra con il pugile Domenico Spada, poi condannato per usura. “Facevo il pugile e insegnavo pugilato, e ovviamente frequentavo le palestre”, si è difeso. Nel messaggio sul social network, datato 2015, il candidato racconta di aver “menato ragazzi romeni” che lo insultavano. Quando era già al centro del fuoco incrociato delle altre forze politiche, che ne chiedono il ritiro dalla corsa elettorale, è arrivato l’ultimo colpo: Dessì vive in una casa dell’Ater per cui pagherebbe un affitto di poco più di 7 euro al mese. Il candidato del M5S ha annunciato che risponderà agli attacchi alle 17, con una diretta Facebook.