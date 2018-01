Berlusconi: "Maroni in un governo di centrodestra? Lo escludo"

Roberto Maroni membro di un futuro esecutivo a guida centrodestra? "Lo escludo nella maniera più assoluta: se ha questi motivi personali, queste ragioni famigliari che lo hanno spinto a scegliere di non candidarsi (a governatore della Lombardia, ndr) è impensabile che si possano ipotizzare per lui dei ruoli politici e tantomeno nel governo futuro". A dirlo è Silvio Berlusconi, in un'intervista a Radio Capital. Il leader di Forza Italia, poi, su un accordo tra lui e Maroni, per portare quest’ultimo a Roma, ha ribadito: "E' una invenzione pura, non ho mai pensato una cosa del genere".

Salvini: “Se lasci il tuo incarico in Regione non puoi più fare altro”

Una linea, quella di Berlusconi, condivisa anche da Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che ha detto, rivolgendosi a Maroni: "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia, che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro".

Maroni: “Non vado in pensione”

Le voci su un ipotetico impiego in un governo nazionale di Maroni erano cominciate a girare subito dopo l’ufficializzazione della sua non disponibilità a ricandidarsi alla carica di governatore della Lombardia. Ha detto l'esponente del Carroccio nella conferenza stampa dell'8 gennaio: "Non ho pretese o richieste da fare, non vado in pensione e resto naturalmente a disposizione se dovesse servire. So come si governa, conosco la responsabilità di governo ed ho una sola preoccupazione: che la possano assumere persone come Luigi Di Maio, che è una raggi al cubo. Se va al governo lui l’Italia rischia di diventare come Spelacchio". Parole che lasciavano presagire un impiego di Maroni in un futuro governo di centrodestra.