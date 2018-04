Spagna, battibecco fra le regine Letizia e Sofia: video diventa virale

Ci vuol poco a diventare virale sui social: lo stanno scoprendo i reali di Spagna in queste ore. Protagoniste di uno "sgarbo" in un video che sta avendo molto successo in Rete sono le due regine Letizia Ortiz, moglie di re Felipe VI, e Sofia, la suocera di Letizia e regina emerita. L'oggetto del contendere: una fotografia.

Lo sgarbo

È accaduto alla fine della messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca. La madre di re Felipe si avvicina alle nipotine, la principessa Leonor e l'infanta Sofia erede al trono, per farsi ritrarre dal fotografo ufficiale della Casa reale. Ma Letizia se ne accorge e si mette fra l'obiettivo e la suocera, impedendo così che la fotografia venga scattata. La tensione fra le due regine, nonostante i sorrisi di entrambe, è palpabile. La principessa Leonor scosta il braccio che la nonna le aveva posto sulla spalla, sotto lo sguardo perplesso del nonno, il re emerito Juan Carlos. Interviene re Felipe, ma non basta a placare gli animi perché, secondo quanto riportano i media, la scena si sarebbe ripetuta anche all'esterno della chiesa.

Milioni di visualizzazioni

La scena viene pubblicata per la prima volta dall'account Twitter di El Rabillo del OjO (@rabillodelojo, la stessa persona che ha realizzato il video) ottenendo quasi due milioni e mezzo di visualizzazioni, e viene subito ripresa dai principali quotidiani spagnoli e internazionali. E mentre la Casa reale non commenta, non si sono fatte attendere le prime reazioni nei confronti di Letizia. Marie Chantal di Grecia in un tweet si è detta "molto arrabbiata", aggiungendo che "Letizia ha mostrato il suo vero volto". Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo La Vanguardia, si tratta della prima critica pubblica di un parente dei reali di Spagna alla consorte di Felipe VI.