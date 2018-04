Intesa Israele-Onu su espulsioni migranti: Netanyahu fa retromarcia

A poche ore dal primo annuncio, Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell'intesa con l'Alto commissariato dell'Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di migranti africani presenti in Israele. In nottata, il premier ha scritto su Facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv, zona dove si concentrano i migranti. Ha poi aggiunto che in giornata farà un sopralluogo proprio nell’area. ''Intanto sospendo la realizzazione dell'accordo’", ha precisato. Migranti da Israele in Italia, retromarcia Netanyahu: "Era un esempio"

Le critiche sull'accordo

All'origine della decisione di Netanyahu, come riportano diversi media, ci sono proprio le proteste degli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv che vorrebbero un'espulsione massiccia e immediata dei migranti, nonché forti critiche all'intesa mosse da esponenti del Likud, il partito di Netanyahu, e dal partito nazionalista Focolare ebraico. Il 2 aprile, inoltre, i Paesi indicati da Netanyahu come esempio di una possibile destinazione dei migranti, fra cui anche Italia e Germania, avevano smentito di aver dato un consenso all'intesa.

Il coinvolgimento dell'Italia e la smentita

Nell'accordo, il 2 aprile, era stata nominata anche l'Italia come Paese che avrebbe dovuto ricevere i migranti da Israele. Ma la Farnesina aveva negato quest'ipotesi dicendo che non c’era nessun accordo tra Israele e l’Unhcr. Era poi stato lo stesso ufficio di Netanyahu a spiegare che "l’Italia era solo un esempio di un Paese occidentale: il primo ministro non intendeva in modo specifico l'Italia".

Cosa prevede l'intesa

L'intesa con l'Onu mira allo stop delle espulsioni di migliaia di migranti eritrei e sudanesi. Il trasferimento dei migranti dovrebbe avvanire in tre fasi, nell'arco di cinque anni: il primo anno ne saranno spostati 6mila su un totale di 16.250. Israele, da parte sua, aveva accettato però di regolarizzare lo status dei rimanenti migranti (profughi, nuclei familiari già radicati, anziani, malati in condizioni gravi) che saranno dispersi nel suo intero territorio in modo di alleviare le condizioni dei quartieri poveri di Tel Aviv, dove finora erano concentrati.