Netanyahu: “Migranti da Israele andranno anche in Italia”

Oltre 16mila migranti di origine africana provenienti da Israele saranno accolti gradualmente da Paesi occidentali, tra cui Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo che il governo ha raggiunto con l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati “un'intesa senza precedenti". Israele ha quindi annullato oggi, a sorpresa, l’espulsione di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema.

Un’operazione lunga cinque anni

Secondo quanto riferisce la stampa, che cita un comunicato del governo, il trasferimento dei migranti avverrà in tre fasi nell'arco di cinque anni: il primo anno ne saranno spostati 6mila su un totale di 16.250. Israele, da parte sua, ha accettato però di regolarizzare lo status dei rimanenti migranti (profughi, nuclei familiari già radicati, anziani, malati in condizioni gravi) che saranno dispersi nel suo intero territorio in modo di alleviare le condizioni dei quartieri poveri di Tel Aviv, dove finora erano concentrati.

Lo stop alle espulsioni

Ed è alla luce di questa importante intesa con l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, si legge nel comunicato, che sono divenute superflue le imminenti espulsioni verso ''un Paese terzo'' africano (il Ruanda, secondo la stampa). In passato il governo aveva informato la Corte Suprema di aver sottoscritto con quel Paese accordi di accoglienza per i migranti provenienti da Israele, ma in merito, precisa il comunicato, sono poi insorte ''difficoltà politiche''.