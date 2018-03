Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza al cuore, portavoce: "Stabile"

Arnold Schwarzenegger è stato operato d’urgenza al cuore e ora è in condizioni stabili. A confermare la notizia, anticipata dal sito Tmz, è stato Daniel Ketchell, portavoce dell'attore. Senza fornire troppi dettagli, Ketchell ha detto al Washington Post che l'ex governatore della California, 70 anni, è in condizioni stabili dopo aver subito un intervento al cuore a Los Angeles. "È stabile. Questa è la cosa più importante", ha precisato. Tmz ha parlato di un intervento a cuore aperto. L'ex Terminator, spiega il sito, era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa, continua, deve essere andato storto e si è deciso per l'intervento a cuore aperto durato alcune ore.

Data ultima modifica 30 marzo 2018 ore 19:57