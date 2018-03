Francia, Trebes: spara in supermercato. Urla: sono dell'Isis. Vittime

Prima gli spari a due poliziotti a Carcassonne, poi la presa di ostaggi in un supermercato. È accaduto in Francia a Trebes, in Occitania, dove un uomo che sostiene di appartenere all'Isis ha esploso alcuni colpi contro due agenti e si è barricato in un market. Secondo la tv francese BFM, le persone che si trovavano all'interno sarebbero poi state liberate ma ci sarebbero una decina feriti e due corpi stesi all'interno del negozio. L'assalitore è rimasto dentro all'edificio soltanto con un ufficiale della gendarmeria: secondo il giornale locale La Depeche du Midi, avrebbe gridato "Allah Akbar" e detto di voler "vendicare la Siria". Sarebbe armato di diverse bombe a mano. Il premier, Edouard Philippe, ha dichiarato che "tutto fa pensare a un attentato terroristico", mentre l'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo.

Philippe: "Tutto fa pensare a un atto terroristico"

"Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico”, ha detto il premier Edouard Philippe, che poco prima aveva definito la situazione “seria”. Il premier, attualmente in missione a Mulhouse, ha annunciato il rientro d'urgenza a Parigi e ha confermato il primo attacco armato questa mattina contro i quattro agenti Crs che facevano footing a Carcassonne. "Un agente - ha ricordato il premier - è stato ferito, ma la sua vita non è in pericolo. Le operazioni al momento non sono concluse".

Gli spari contro i poliziotti

Poco prima che l’uomo si barricasse nel supermercato, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro due poliziotti a Carcassonne, nei Pirenei francesi: secondo fonti della polizia, e come confermato dal premier, i due episodi sono collegati e Yves Lefebvre, sindacalista della polizia, ha detto che uno degli agenti è stato colpito alla spalla probabilmente" da un "estremista islamico", lo stesso uomo barricato nel supermercato. Secondo Lefebvre, gli uomini della Compagnie Républicaine de Securité (Crs) stavano rientrando in caserma da una corsa mattutina quando sono stati presi di mira almeno da cinque o sei spari. L'assalitore avrebbe poi tentato di ricaricare l'arma, che però "si è probabilmente inceppata. Ha quindi preso la fuga in auto".

Macron segue la vicenda da Bruxelles

Il presidente francese, Emmanuel Macron, attualmente impegnato a Bruxelles per il vertice Ue, viene informato sulla situazione "minuto per minuto", mentre il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, annuncia su Twitter che intende andare "immediatamente" a Trèbes.

Data ultima modifica 23 marzo 2018 ore 13:29