Maltempo, negli Stati Uniti cancellati oltre tremila voli

L'ondata di maltempo che sta per colpire la costa orientale degli Stati Uniti sta già causando disagi a mobilità e trasporti: sono almeno 3300 i voli cancellati oggi da e per gli Usa. Gli scali più colpiti quelli di New York, Philadelphia e Boston, dove sono attesi forti venti e neve. Lo indica il sito FlightAware, piattaforma dedicata al monitoraggio in tempo reale dei voli aerei di tutto il mondo.

I disagi alla viabilità

Soprannominata "Toby", la nuova perturbazione porterà raffiche di vento, inondazioni e nevicate sulla costa orientale americana, dalla Virginia al Massachussets. La tempesta è attesa per mercoledi 22 marzo: se le previsioni dovessero rivelarsi esatte ad essere colpite con più durezza saranno le aree di Washington, Philadelphia, New York e Boston. I disagi sulla viabilità aerea dovrebbero continuare anche nella giornata di domani: in base alle indicazioni di FlightAware risultano cancellati negli Usa quasi 300 voli.

Neve sulla costa Est

Dal maltempo saranno interessate 70 milioni di persone. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha deciso per oggi la chiusura delle scuole. Previsti disagi anche per i collegamenti ferroviari. Attesi a Washington dai 12 ai 20 centimetri di neve, come non accadeva in questo periodo da 75 anni. Se la neve che si poserà a New York dovesse superare i 30 centimetri, secondo la peggiore delle previsioni del servizio meteorologico nazionale, si tratterebbe di un record assoluto per il periodo primaverile dal 1958.