Scandalo Cambridge Analytica, si dimette capo sicurezza di Facebook

Lo scandalo Cambridge Analytica che ha investito Facebook ha fatto cadere la prima testa: il responsabile della sicurezza delle informazioni di Fb Alex Stamos si è dimesso in seguito a "disaccordi interni" su come affrontare il caso dei dati di oltre 50 milioni di persone raccolti attraverso una app da una società di ricerche e usati in modo improprio dalla Cambridge Analytica, azienda che ha lavorato per la campagna di Donald Trump. Le stesse informazioni sarebbero state usate anche per influenzare il voto sulla Brexit.

Le dimissioni di Stamos

Stamos ha lasciato anche in polemica con i vertici per come il gigante dei social media ha gestito la questione delle fake news che vengono diffuse attraverso la piattaforma e dopo aver più volte esortato l’azienda a mostrare la massima trasparenza nello scoprire e svelare le attività di disinformazione della Russia sul social.

Il titolo di Facebook crolla in Borsa

Le ripercussioni della vicenda non si sono fatte attendere e ieri il titolo di Facebook è crollato in Borsa: dopo le rivelazioni del Guardian e del New York Times il titolo è arrivato a perdere oltre il 7%, mai così male dal 2012, trascinando in basso Wall Street.

Autorità vogliono perquisire sede CA

Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza sul nuovo datagate. L'authority britannica per la protezione della privacy starebbe cercando di ottenere un mandato di perquisizione della sede della Cambridge Analytica, la società che ha acquistato i dati raccolti da oltre 50 milioni di utenti Facebook. L'obiettivo è cercare eventuali prove accedendo anche ai server dell’azienda.

Zuckerberg sotto pressione

Washington e Londra, nei giorni scorsi, hanno chiesto che il fondatore di Fb Mark Zuckerberg compaia davanti alle apposite commissioni d'indagine per fornire la sua versione sul caso. Un portavoce di Theresa May, come riporta il Guardian, ha riferito che la premier è favorevole anche a un'indagine ad hoc dell'autorità di controllo britannica sull'informazione. Negli Usa il procuratore generale del Massachussetts ha annunciato che il suo ufficio aprirà un'indagine a riguardo. Due democratici del Congresso che stanno guidando le indagini sulle presunte interferenze russe nelle presidenziali del 2016 hanno chiesto che venga aperta un’inchiesta.

Ue: "Violazione inaccettabile”

Ieri la Ue ha preso posizione: il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha definito l'utilizzo improprio dei dati degli utenti come una "violazione inaccettabile del diritto alla privacy". Tajani ha anche annunciato un'indagine sulla vicenda. Vera Jourova, commissaria Ue della Giustizia, sottolinea che il caso, se confermato, sarebbe “orripilante".

CA lavorò anche per un partito italiano

La vicenda di Cambridge Analytica colpisce anche l'Italia. La compagnia ha avuto in passato anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane. Dal sito della società si apprende che nel 2012 Cambridge Analytica ha portato avanti "un progetto di ricerca" anche per conto di un partito italiano.

Il caso CA

Le inchieste del New York Times e del Guardian hanno fatto emergere che Cambridge Analytica avrebbe usato i dati personali di 50 milioni di utenti di Facebook, raccolti tramite la app ‘thisisyourdigitallife', per sviluppare tecniche e software in grado di "profilarli" e di indicarli come destinatari di annunci politici su misura. I dati sarebbero stati usati per orientare l'opinione degli elettori nella campagna elettorale di Donald Trump durante le presidenziali americane nel 2016 e anche durante la campagna per la Brexit. Secondo il Guardian, Facebook sapeva già nel 2015 della raccolta impropria dei dati e dopo aver rimosso l'app aveva chiesto anche l'eliminazione dei dati, ottenendo su questo conferme dalle società coinvolte. Cosa che in realtà, stando a Facebook, non sarebbe mai avvenuta. Il 16 marzo Facebook ha deciso di oscurare Cambridge Analytica dalla sua piattaforma, affermando di essere stata ingannata dalla società che avrebbe violato le politiche di gestione dei dati degli utenti del social network.

Data ultima modifica 20 marzo 2018 ore 07:44