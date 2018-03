È morto all'età di 76 anni, nella sua casa di Cambridge, lo scienziato britannico Stephen Hawking. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Da giovanissimo Hawking era stato colpito da Sla, la malattia che blocca progressivamente le funzioni vitali. Questo non gli aveva impedito di diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale.

Il ricordo dei figli

"È stato un grande scienziato ed un uomo straordinario. La sua eredità vivrà ancora per molti anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto i figli Lucy, Robert e Tim, in un comunicato, annunciando la scomparsa del padre. L'uinversità di Cambridge, dal suo account Twitter, lo ricorda citando una sua celebre frase: "Guardate alle stelle invece che ai vostri piedi".

Gli studi sui buchi neri

Lo scienziato era nato a Oxfort l'8 gennaio del 1942. È noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.Hawking ha ridefinito la cosmologia proponendo l'idea che i buchi neri emettono radiazioni e poi evaporano. Hawking ha infatti attuato la teoria quantistica ai buchi neri, che emettono radiazioni che li fanno poi evaporare. Questo processo aiuta a spiegare la nozione che i buchi neri sono esistiti a livello micro fin dal Big Bang e che più piccoli sono più velocemente evaporano. Il suo libro 'Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo', pubblicato nel 1988, gli ha assicurato fama mondiale, con 10 milioni di copie vendute in 40 diverse lingue.

Il film ispirato alla sua vita

Hawking non è stato solo un grande fisico, matematico, cosmologo e astrofisico. La sua vita e la sua carriera hanno ispirato film per la tv e il cinema, compreso "La Teoria del tutto" diretto da James Marsh, adattamento della biografia scritta dalla ex moglie e madre dei suoi 3 figli Jane Wild Hawking.