Boston, uomo travestito da principessa soccorre furgone della polizia

La principessa Elsa del cartoon Frozen, ammirata da molti giovanissimi, si è materializzata in una sua originale versione in carne e ossa in una Boston sommersa dalla neve. Un uomo travestito come la celebre eroina della Disney è infatti riuscito a far ripartire un furgone della polizia bloccato dal gelo. E il video che ha immortalato l’impresa è già diventato virale sul web.

L'episodio

Fasciato in un principesco abito azzurro e con una parrucca bionda sul capo, l’uomo è corso in aiuto di alcuni poliziotti bloccati dalle intemperie. Il furgone degli agenti, sommerso dalla neve, non riusciva a ripartire: è stato proprio il figurante a spingerlo con forza fino a che non si è messo in moto. Intanto, alcuni ospiti di un pub poco distante, hanno immortalato l’accaduto e incitato l’insolito eroe. Il video dell’impresa, condiviso sul web, ha raggiunto più di un milione di visite su facebook.

L'eroe mascherato

Il magazine People è riuscito a scoprire l’identità del nuovo eroe del web: si tratta di Jason Triplett, avvocato 37enne di Boston. L'uomo ha spiegato di aver acquistato il costume lo scorso anno perché sarebbe stato divertente passeggiare per le strade della città coperte di neve nei panni della regina dei ghiacci: "So già che entro domani tutti avranno dimenticato questo episodio. Ma se questi sono i miei 15 minuti di gloria, vorrei sfruttarli per incontrare il pattinatore sul ghiaccio Adam Rippon", ha ironicamente spiegato al magazine.