Febbre gialla, nuova epidemia in Brasile: 164 morti

Ema, documento Ue: ricorso irricevibile. Milano ribatte: "È fondato"

Una memoria difensiva del Consiglio Ue, di cui l’Agi è entrata in possesso, sostiene che la richiesta del capoluogo lombardo non può essere accolta. Oggi sopralluogo ad Amsterdam degli europarlamentari. Il capo-delegazione La Via: “Da Olanda non ci sono molte risposte”