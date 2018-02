Salvati 955 minatori rimasti bloccati in una miniera del Sudafrica

Sono tornati in superficie sani e salvi i 955 minatori rimasti intrappolati per più di 24 ore in una miniera d’oro in Sudafrica a causa di un blackout provocato da una tempesta. La miniera si trova vicino alla città di Welkom, a circa 290 chilometri dalla capitale Johannesburg. I minatori stanno bene, "ci sono stati casi di disidratazione e problemi di pressione alta, ma niente di serio", ha detto il portavoce della società proprietaria della miniera, la Sibanye-Stillwater. La miniera ha 23 livelli e arriva fino a un chilometro di profondità, secondo quanto riporta la Bbc.

Incidente causato da un blackout



L’incidente, spiega la società mineraria in un comunicato, è stato causato da una violenta tempesta che la sera del 31 gennaio si è abbattuta sulla zona, causando problemi alle linee elettriche che portano la corrente alla miniera e quindi un blackout. I minatori del turno notturno non sono potuti ritornare in superficie perché gli ascensori sono rimasti bloccati. L’azienda spiega che la corrente è stata ripristinata grazie a dei tralicci temporanei, permettendo così ai minatori di ritornare in superficie. "È stato stressante, non c’era abbastanza ventilazione", ha detto un minatore alla Bbc , "per fortuna sono riusciti a mandarci cibo e acqua", ha spiegato. I minatori, dopo il salvataggio, sono stati portati a mangiare e fare una doccia prima di essere sottoposti a dei controlli medici.