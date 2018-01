Molestie, condannato fino a 175 anni il medico delle ginnaste Usa

Una condanna, che sarà poi definita, che va da un minimo di 40 fino a un massimo di 175 anni di prigione per abusi sessuali. Questo è quanto stabilito per l'ex medico della nazionale statunitense ginnastica, Larry Nassar, da un giudice del Michigan.

Seconda condanna per Nassar

Le accuse sono arrivate da circa 160 ragazze. A carico del medico c'era già una condanna a 60 anni di prigione per pedopornografia. La prima ad accusarlo è stata la ginnasta Rachael Denhollander nel 2016. Sono poi arrivate conferme da decine decine di atlete, tra le quali Jamie Dantzscher, Jeanette Antolin e Jessica Howard. Nassar, che inizialmente aveva negato le sue responsabilità, lo scorso luglio si è dichiarato colpevole, scusandosi con le vittime: "Voglio che le ragazze guariscano. Voglio che l’intera comunità guarisca. Voglio solo guarire anch'io", aveva detto.

Le accuse delle stelle Douglas e Biles

Di recente sono arrivate le accuse di altre famose ginnaste. Gabby Douglas, oro a Londra 2012, ha confermato di essere stata molestata, raccontando la sua storia in un lungo post su Instagram: "Non ho condiviso pubblicamente le mie esperienze e molte altre cose perché per anni siamo state indotte a rimanere in silenzio e onestamente alcune situazioni sono state estremamente dolorose". Pochi giorni dopo ha parlato anche la stella della nazionale americana Simone Biles, quattro volte oro olimpico: "Anche io sono una delle tante sopravvissute che è stata abusata da Nassar. Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle". Diverse atlete hanno dichiarato di essere state indotte a non parlare, ampliando lo scandalo. In attesa di accertare eventuali responsabilità, il 21 gennaio si è dimesso l'intero consiglio direttivo della nazionale statunitense di ginnastica: hanno infatti lasciato il loro incarico il presidente Paul Parilla, il suo vice Jay Binder e il tesoriere Bitsy Kelley.