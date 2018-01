Ue: “Le fake news sono una minaccia per le nostre democrazie”

L’Unione Europea contro le fake news. Al punto da definirle un pericolo per la democrazia. “Le false informazioni si diffondono ad un ritmo inquietante e minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie e i nostri valori democratici. Per questo dobbiamo elaborare meccanismi per identificare le fake news e limitarne la circolazione”. A dirlo, è Mariya Gabriel, commissaria dell’Ue al digitale in occasione della prima riunione del Gruppo di alto livello per elaborare strategie volte a contrastare il fenomeno.

Necessità di prendere misure a livello europeo

In quest'ottica, Gabriel ammonisce: "Se non prendiamo misure a livello europeo, il rischio è grande che la situazione si avveleni". "Ci concentreremo su vari aspetti - ha evidenziato Gabriel - e quello politico sarà uno di questi. Prenderemo in considerazione i processi elettorali, ma senza che ci si concentri su un caso particolare. Al contrario, grazie a questo gruppo, possiamo portare la riflessione al livello europeo perché vediamo che a livello nazionale preoccupa gli spiriti". "La nostra preoccupazione riguarda l'argomento in generale, e quello" delle campagne elettorali in Europa "sarà di certo un aspetto di cui ci occuperemo", ha ribadito la commissaria. L'obiettivo è affrontare la questione "in modo multi-dimensionale, cercando di essere al tempo stesso concreti", ha poi aggiunto Madeleine de Cock Buning, presidente del Gruppo di esperti.

La legge sulle fake news evocata da Macron

Commentando la legge evocata dal presidente francese Emmanuel Macron contro le fake news, proprio durante i periodi di campagna elettorale, la commissaria ha poi detto: "Mi rafforza perché mostra che c'è bisogno di un approccio europeo, per evitare tutti i rischi di frammentazione. E dimostra anche che tutte le soluzioni devono essere riflettute al meglio".